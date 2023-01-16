الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين البلدان الإفريقية ودول الشمال

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين لنظيره الفنلندي، بيكا هافيستو, ان الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين البلدان الافريقية ودول الشمال،حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وفي محادثة هاتفية بمبادرة من هافيستو, ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين، التحضير للاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الإفريقية ودول الشمال, المقرر عقده في ربيع هذا العام بالجزائر العاصمة، حسب البيان ذاته.

في هذا الاطار،أكد الوزير لعمامرة لنظيره الفنلندي أنه "عبر توليها رئاسة هذا الإطار التشاوري الأفرو- شمالي خلفا لفنلندا, فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين هذه البلدان، وذلك بناء على ما يجمعها من تمسك راسخ بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، كما جاء في البيان.