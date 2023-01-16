شركة "نفطال" تحدد أهدافها

نظمت شركة "نفطال" الإثنين 16 جانفي 2023 على مستوى المديرية العامة، لقاء تحت إشراف الرئيس المدير العام عبد القادر شافي، ضم العديد من رؤساء المؤسسات التابعة لمجمع سوناطراك من أجل التباحث وتطوير العلاقات التكاملية في مختلف المجالات وانتهاج سياسية تقديم القيمة المضافة.

وحسب بيان للشركة، فان هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه، كان فرصة لعرض كل المنتوجات والخدمات التي تقدمها نفطال من خلال طرح عرض مفصل لمخطط التنمية والاستثمار لنفطال آفاق 2027 في مختلف المقاطعات التابعة بهدف إبرام اتفاقيات تخدم كلى الطرفين.

وحسب ذات المصدر، عبر المشاركون عن ارتياحهم واستحسانهم لمثل هكذا مبادرات، هدفها الأول والأخير هو لم شمل مؤسسات الشركة الأم "سوناطراك" من أجل خلق نظرة موحدة واقتراحات محكمة ستمكن من دفع الاستثمار من جهة وتحقيق مرافعة أنجع عن المصالح الاقتصادية للجزائر من جهة أخرى.