Le SG du MDN reçoit l'Air Marshal Martin Elliott Sampson

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général-Major Mohamed Salah Ben Bicha, a reçu, lundi à Alger, le Haut Conseiller de la Défense pour la région MENA, du ministère de la Défense britannique, l'Air Marshal Martin Elliott Sampson, en visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des activités de coopération militaire bilatérale algéro-britannique, Monsieur le Général-Major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu en audience, ce lundi 16 janvier 2023 au niveau du siège du ministère de la Défense nationale, l'Air Marshal Martin Elliott Sampson, Haut Conseiller de la Défense pour la région MENA, du ministère de la Défense britannique, en visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau", précise la même source.

A cette occasion, "les deux parties ont entamé des discussions bilatérales, et ce, en présence du Général-Major, Directeur des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale et les membres de la délégation britannique. Ces discussions ont porté sur les domaines d'intérêt commun".

A l'issue de cet entretien, "les deux parties ont échangé des présents symboliques", ajoute le communiqué.