جمال بلعمري جديد شبيبة القبائل

اتفق مدافع المنتخب الوطني جمال بلعمري مع مسيري شبيبة القبائل للالتحاق بالفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما فسخ عقده مع نادي الخليج السعودي منذ أيام فقط.

وعلمت "الخبر" من مصادرها الخاصة أن بلعمري سيلتحق بالفريق في انطاليا التركية أين يجري معسكره التحضيري الذي سيدوم سبعة عشر يوما، حيث انطلق بداية الأسبوع الحالي.

وسيكون بلعمري أول لاعب يدعم الفريق في الميركاتو الشتوي، وبالتالي سيسجل عودته لتشكيلة الكناري بعد أن تقمص ألوانها في فترة الرئيس الراحل محند شريف حناشي.

وخاض بلعمري تجربة طويلة في الخليج تقمص خلالها ألوان الشباب السعودي ونادي قطر القطري، قبل أن يقرر العودة إلى الجزائر.

من جهة أخرى التحق المهاجم البوسني سمير سماجياجيك رسمياً بصفوف شبيبة القبائل وسيلتحق بتربص الفريق بتركيا أين سيباشر التدريبات مع أشبال ميلود حمدي.