أستاذة باتنة تتحدث عن حالتها الصحية

تنقل وفد عن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة صالح جغلول، رئيس اللجنة، الاثنين 16 جانفي 2023، إلى ولاية باتنة قصد الاطمئنان على حالة الأستاذة ريحانة بن شية، التي تعرضت لطعنة خنجر على مستوى الظهر.

وحسب بيان للمجلس فقد استقبل الوفد عند وصوله من قبل والي ولاية باتنة محمد بن مالك، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بومعراف فارس، إلى جانب نواب الولاية وبعض المسؤولين المحليين.

وعندما تنقل الوفد إلى المركز الاستشفائي الجامعي أين ترقد الأستاذة بن شية، صرحت المعلمة للوفد أنها تجاوزت مضاعفات العملية التي أجريت لها منذ خمسة أيام، وأكدت أنها بخير وأن حالتها مستقرة، ودعت المتحدثة كل الجزائريين للدعاء لها من أجل التماثل للشفاء التام من أجل مواصلة رسالتها النبيلة.