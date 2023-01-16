رياح قوية على 29 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن رياحا قوية ستستمر في الهبوب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر بداية على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة وشمال ولاية الجلفة.

كما ستهب هذه الرياح على ولايات الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، عنابة، سطيف، سكيكدة، البيض الطارف، بينما ستشهد ولاية جيجل تساقط أمطار.

وأضافت نفس المصالح إن سرعة الرياح التي ستكون غربية إلى جنوبية غربية تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تتحول في بعض الأحيان إلى عواصف.