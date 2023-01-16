تمنراست: وفاتان وسبعة جرحى في حادثي مرور

توفي شخصان وأصيب سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا فجر اليوم وليلة البارحة بولاية بولاية تمنراست.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها إن إسعافاتها تدخلت فجر اليوم في تمام الساعة السادسة (06:00) على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في محوره العابر لإقليم بلدية عين أمقل، لأجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وحسب ذات المصدر فقد خلف هذا الحادث وفاة شخصن في عين المكان تم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي وهي أيضا نفس المؤسسة الصحية التي حول إليها الجرحى بعد إسعافهم في موقع الحادث.

من جهتهم تدخل أفراد الوحدة الثانوية لسيلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وخمس دقائق (21:05) من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55أ على بعد حوالي 20 كلم من الوحدة باتجاه أبلسة وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين أحدهما فاقد للوعي والثاني في حالة صدمة، تم التكفل بهما وإسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى عيادة أبلسة.