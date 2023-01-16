ملف انسحاب المغرب أمام الهيئة المختصة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بيانا حول عدم مشاركة منتخب المغرب في أمم إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر، حيث كان مقررا أن يتقابل مع السودان.

وقال الكاف في بيانه "اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجزائر 2022 وفقا للوائح في الجزائر العاصمة، حيث أحالت ملف غيابه عن "شان" على الهيئة القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابعت: أن "اللجنة ذاتها نقلت الملف مباشرة إلى الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم". وقررت اللجنة أن تكون المجموعة الثالثة من ثلاثة فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب.