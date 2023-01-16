استثمار: تسجيل 29 مشروعا خلال الشهرين الماضيين

سجل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال الشهرين الماضيين، 29 مشروعا استثماريا بقيمة 92 مليار دج، حسبما أفاد به أمس مدير الشباك أحمد بريشي.

وتتضمن هذه المشاريع 22 مشروعا لمستثمرين أجانب، أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب، في حين سينجز المشاريع السبعة المتبقية مستثمرون جزائريون، حسب تصريحات بريشي خلال أشغال اليوم الإعلامي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 2023.

وستسمح هذه المشاريع الـ 29 بإنشاء أكثر من 3700 منصب شغل، حسب ذات المسؤول، الذي أضاف بأن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة، الفلاحة بحجم كبير، الصناعات التحويلية (البلاستيك والمواد الكيمياوية الموجهة للقطاع الصناعي)، في حين تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة السيارات، وهو المشروع الذي سينجزه مجمع "ستيلانتيس" صاحب علامة "فيات".

وأبرز بريشي أن أهمية قانون الاستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال، من خلال منح عدة امتيازات وإزالة العديد من العراقيل التي واجهها المستثمرون في وقت سابق، مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد، والشبابيك اللامركزية، والمنصة الرقمية التي سهلت الإجراءات أمام المستثمرين.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، أن ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تحفيزات، جاء تكملة لجملة الإجراءات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والرامية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وتبسيط الجباية.

وأوضحت المسؤولة الأولى عن الإدارة الجبائية أن "قانون المالية لسنة 2023 تضمن العديد من التحفيزات للشركات، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني".

وفي هذا الإطار، أكدت المديرة، في عرض قدمته خلال هذا اليوم الاعلامي الذي جرى بحضور إطارات من البنوك وشركات التأمين وإدارة الضرائب والجمارك، أن هذه التحفيزات والتي تضاف إلى تلك المقررة ضمن قوانين المالية الأخيرة لسنة 2021 و2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار وبعث الحركية الاقتصادية الوطنية "بغرض خلق مناخ ملائم ومطمئن للمتعاملين بغية ترقية الانشطة الإنتاجية".

كما ترمي إلى تشجيع الصادرات وتجسيد الشمول المالي لاسيما من خلال الصيرفة الاسلامية، تضيف المديرة.

ومن بين جملة الإجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2023، أشارت عبد اللطيف إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للبنوك في تمويلاتها الموجهة للأسر، الخاصة بمختلف بمنتجات "المرابحة"، "الاستصناع" و "الايجارة التمليكية" بغرض اقتناء أو بناء مسكن، إلى جانب إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح على الودائع الاستثمارية لمدة خمس سنوات.