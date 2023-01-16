تباين في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال بزيادة الطلب على الوقود.

وتواجه أسواق النفط تعاملات متقلبة بعد أن سجلت الصين أضعف نمو اقتصادي سنوي لها منذ ما يقرب من نصف قرن، بالتزامن مع آمال بتعافي الطلب على الوقود هذا العام، بعد تخفيف إجراءات كورونا في الصين منذ أواخر عام 2022.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.09 بالمائة، إلى 84.54 دولارًا للبرميل. في المقابل، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فيفري الداخل بنسبة 0.88 بالمائة، إلى 79.3716 دولارًا للبرميل.

ولم يتم التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الإثنين بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة ليوم مارتن لوثر كينغ، فيما سجل خام برنت خسارة بنحو 1 بالمائة.