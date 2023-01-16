تمديد آجال مناقصة خدمات الحج للجزائريين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تمديد أجال مناقصة تقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل وخدمات الأمتعة لحجاج الجزائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444هـ/2023م.

وأفاد الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن مكتب شؤون حجاج الجزائر يعلم كافة المجموعات والشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجزائر وإيجار مقر لمكتب شؤون حجاج الجزائر بالمدينة المنورة لموسم الحج فقط، عن تمديد آجال العملية إلى غاية يوم 26 جانفي 2023م الموافق 4 رجب 1444هـ على الساعة 12:00 منتصف النهار.

ودعا المصدر ذاته، المتعاملين مقدمي العروض إلى ضرورة إحضار أختامهم عند إيداع العروض بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة للختم والتوقيع في سجلات العروض.