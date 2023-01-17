أمطار غزيرة تجتاح 21 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من تساقط أمطار غزيرة، شمال البلاد.

وأوضحت ذات المصالح أن أمطارا غزيرة، ستتهاطل على ولايات: الشلف، تيبازة، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية وجيجل، وذلك ابتداء من منتصف الليل الى غاية منتصف نهار يوم الخم يس المقبل.

فيما توقعت ذات المصادر الكمية المتساقطة تتراوح بين 30 و40 ملم محليا.

كما ستعرف كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تسمسيلت، تيارت وسعيدة، أمطارا غزيرة، تتعدى 40 ملم ابتداء من 03 صباحا من يوم غد الأربعاء، الى غاية التاسعة صباحا من يوم الخميس المقبل.