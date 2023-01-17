منظمة "حمايتك" تحذر..

حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"، اليوم الثلاثاء، مستهلكي المياه المعدنية الحاملة للعلامة التجارية "بسباسة".

ووفق بيان المنظمة، فإنه بعد أن قامت مصالح وزارة التجارة، بتسخير مصالحها المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من سحب حصة من السوق من المياه المعدنية العلامة التجارية بسباسة، بعد تحاليل مخبرية أثبتت عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وأكدت ذات المصالح، أن الحصة B02 المعنية هي الحاملة لرقم بتاريخ إنتاج 11 ديسمبر 2022 وتاريخ نهاية صلاحية 11/12/2023.

وأكدت المنظمة "حمايتك" انها تتابع القضية مع السلطات المختصة لأجل سلامة المستهلك. داعية للحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة أعلاه، علما أن هذا التحذير يخص الحصة سالفة الذكر فقط دون سواها من الحصص التي تبقى صالحة للاستهلاك.