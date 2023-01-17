ترامواي مستغانم يدخل الخدمة قريبا

سيدخل ترامواي مدينة مستغانم الخدمة في بداية شهر رمضان المقبل، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وأوضح بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه أن والي مستغانم، عيسى بولحية، عقد مؤخرا اجتماعا مع مسؤولي الشركات المكلفة بمشروع ترامواي المدينة (ميترو الجزائر،سيتال، سيترام) لضبط المواعيد النهائية لدخول هذه الوسيلة حيز الاستغلال.

وفي هذا الصدد، تم -وفقا لذات البيان- تحديد الأول من رمضان المقبل أي قبل نهاية مارس القادم موعدا لدخول الترامواي الخدمة الفعلية.

وذكر الوالي خلال هذا الاجتماع أن المشروع عرف تأخرا بسبب عدة عوامل تم تداركها بإسناد الأشغال إلى المجمع العمومي كوسيدار بفرعيه أشغال عمومية ومنشآت فنية واستكمال الأشغال نهائيا شهر جويلية الماضي بسواعد وخبرات وطنية.

كما تم -حسب ذات المسؤول- استعدادا لمرحلة التشغيل التجاري توظيف 120 عامل من طرف شركة تسيير ترامواي (سيترام) هم حاليا في مرحلة التكوين في مختلف التخصصات.

وبخصوص المرحلة المقبلة، تم تكليف شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء على طول مسار الترامواي المقدر بـ 14 كلم والتأكيد على ضرورة إعداد مخطط سير جديد للمدينة بدءا من جانفي الجاري.