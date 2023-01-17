حجز 50 قنطارا من أوراق التبغ بميلة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشيرة ليلة أمس في منتصف الليل من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر وحجز 50 قنطارا من أوراق التبغ كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشيرة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتمرير كمية من أوراق التبغ الخاصة بمادة الشمة، على متن شاحنة قادمة من ولاية مجاورة باتجاه ولاية أخرى، على إثرها تم إعداد خطة محكمة وسد جميع المنافذ التي من المحتمل أن تسلكها الشاحنة.

الشاحنة تم توقيفها على مستوى الطريق الولائي رقم 48، وبعد المراقبة الإدارية والتفتيش الأمني لها تبين أنها محملة بأوراق التبغ معبأة بأكياس بلاستيكية بوزن إجمالي يقدر بــ 50 قنطارا بدون رخصة. أين تم توقيف السائق ومرافقيه واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وتسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة فرع تلاغمة.