حصيلة تدخلات الحماية المدنية في أسبوع

توفي 36 شخصا، وأصيب 1107 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 1039 حادث مرور سجلت بمناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و14 ينار الجاري.

وأوضحت اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية، أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 49 آخرين على إثر 42 حادث مرور".

ومن جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية في نفس الفترة، لإخماد 664 حريق منها منزلية صناعية مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 116 حريق، تليها البليدة بـ 53 حريقا وعنابة بـ 33 حريقا.

وخلال نفس الفترة، قامت نفس الوحدات بإنقاذ 455 شخص في خطر، وتغطية 4490 عملية إسعاف من مجموع 5062 تدخل.