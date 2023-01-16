الخناق يضيق على لوغرايت

الخناق يضيق أكثر من أي وقت مضى حول نويل لو غرايت، بعد إقالته رسميا من مهامه كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم،

أصبح في مرمى العدالة، مع فضيحة جديدة، حيث تم فتح تحقيق في التحرش الأخلاقي والجنسي، الذي أعلنه اليوم الثلاثاء مكتب المدعي العام في باريس.

وأكدت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أن مكتب المدعي العام بباريس، فتح تحقيقا، ضد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق تم فتحه بعد التقرير الذي قدم للعدالة حول إهانة جنسية محتملة، ارتكبها رئيس الاتحاد الفرنسي

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" أن لوغريت، يجد نفسه في وضعية صعبة، بعدما أصبح تقرير المفتشين في يد العدالة.