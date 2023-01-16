البنك الوطني للإسكان يتحصل على الاعتماد من بنك الجزائر

تم اعتماد البنك الوطني للإسكان من طرف بنك الجزائر، حسب مقرر صادر في العدد الـ 90 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمقرر رقم 22-03، المتضمن اعتماد بنك، والموقع من طرف محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، في 29 ديسمبر الماضي.

وجاء في المقرر "تطبيقا للمادتين 70 و92 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يتم اعتماد البنك الوطني للإسكان ش.ذ.ا – بصفة بنك".

ويأتي هذا الاعتماد بناء على المقرر رقم 22- 02، المؤرخ في 2 نوفمبر من سنة 2022 والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للإسكان، وبناء أيضا على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 6 ديسمبر الماضي من قبل البنك الوطني للإسكان.

ووفقا لذات المصدر، فإنه يخصص لهذا البنك، الذي يقع مقره بباب الزوار بالعاصمة، رأسمال اجتماعي قدره ثمانون (80) مليار دج.

وفيما يخص التسيير، فان البنك الوطني للإسكان موضوع تحت مسؤولية وإدارة زهانة محمد الحبيب، بصفة رئيس مجلس الإدارة وبلعياط أحمد بصفة مدير عام، حسب المقرر.

ويخول البنك بالقيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك، وذلك تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11- المؤرخ 26 أوت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.

من جهة أخرى، يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وللأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من ذات الأمر.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد أن بنك الإسكان سيكون عبارة عن "مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ، الاجتماعية وغيرها، كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع أفضل".

ويعد إنشاء بنك الإسكان من بين الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في برنامجه الانتخابي.