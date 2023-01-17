تعرّف على القيمة السوقية للاعبي المنتخب المحلي

يواجه سهرة اليوم، بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، المنتخب الوطني الجزائري المحلي لكرة القدم نظيره الأثيوبي وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا.

وبلغت القيمة السوقية لمحليي " الخضر"، 12.60 مليون يورو، وفق الموقع المتخصص في الإحصاء " ترانسفر ماركت".

وبشكل تفصيلي، فإن القيمة السوقية للحارسين ألكسيس ﭬندوز وشمس الدين رحماني وصلت إلى 650 ألف يورو.

أما القيمة الإجمالية لخط الدفاع فقدّرت بـ 4.10 مليون يورو، في حين لم تكن القيمة السوقية لخط الوسط أعلى من الحراس والدفاع حيث بلغت 4.55 مليون يورو.

خط الهجوم الذي هو الآخر لم تكن قيمته مرتفعة مقارنة بما سبق إذ قدرت قيمته الإجمالية بـ 3.30 مليون يورو.

يذكر أن لاعب وفاق سطيف، أحمد قندوسي يتصدر اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في التعداد الحالي للمنتخب المحلي ووصل إلى1.30 مليون يورو.