وقائع ثابتة وأدلة قاطعة تُبطل حجة المغرب

بانطلاق النسخة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم للاّعبين المحليين، وإقرار "الكاف" غياب المغرب "دون سبب"، وإعلانه خاسرا على البساط في مباراته الأولى أمام السودان بملعب حملاوي في قسنطينة، يكون المغرب قد خسر رهان "تسييس الشان". وتقدّم وقائع ثابتة وأدلة قاطعة على أن دخول "المخزن" في "معركة خاسرة" كان مع سبق الإصرار.

وإذا كان المغرب أراد، من خلال اتحاد كرته، "الاستثمار" في حفل افتتاح "الشان" دون أن يجرؤ على معارضة مواقف ثابتة توارثها أحفاد مانديلا عن الزعيم نيلسون، وأكدها أحد أحفاد رمز الكفاح بكلمة عفوية صادقة وجهها للعالم من أرض الجزائر.. أرض ألهمت ثورتُها جدها الزعيم، فإنه (المغرب) قد فشل في تحقيق مراده، وقد أحبطت عدة وقائع "ذريعة الطائرة" و "سيناريو المطار".

بل إن المغرب الذي يرمي الجزائر بتهمة "تسييس" حفل الافتتاح، هو الذي وقع في هذا التسييس، فحين نظم "شان 2018"، غنت إحدى المطربات لـ "مغربية" الصحراء الغربية، مؤيدة موقف المحتل المغربي، في "دوس سافر" على السيادة الصحراوية الغربية.

في الواقع، لم يكن المغرب منذ البداية ينوي الدفاع عن لقبه القاري، وإنما استغلال الحدث القاري، والدليل على ذلك "التشبث" غير المفهوم لرئيس اتحاد كرته فوزي لقجع بـ "ذريعة الطائرة"، قائلا إن الخطوط الملكية هي الناقل الرسمي للجامعة الملكية، وإن ذلك يكفي أن يكون سببا لفتح المجال الجوي للطائرة المغربية من الرباط إلى قسنطينة، ببيانات تحمل في طياتها عبارات المساومة، بعدما تحوّل الطلب إلى شرط للمشاركة في "الشان"، واتخذ الشرط شكل حياد المغرب عن الجانب الرياضي لتحقيق مكسب سياسي.

والغريب أن المغرب يُدرك بأن "الشان" مسابقة مفتوحة للمنتخبات وليس للطائرات، مثلها مثل أي مسابقة دولية أو قارية أو إقليمية أخرى، حتى أن الهيئات الكروية تحرص على عدم الاعتداء على سيادة الدول، وكل ما تطلبه هو تمكين المنتخبات من المشاركة، بغض النظر عن مخطط الرحلات أو هوية الطائرات المستغَلة، بدليل أن الوفد المغربي المشارك في ألعاب البحر الأبيض بوهران، بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، حلّ بالجزائر عبر مخطط رحلة راعى غلق المجال الجوي بين البلدين، وعلى متن خطوط جوية غير تلك الممنوعة من التحليق فوق سماء الجزائر، ولم يتم إثارة مسألة "السيادة" من الجانب المغربي.

ثم إن الحكام المغاربة كريم صبري، سمير القزاز، زكريا برانسي، إلى جانب مكون الحكام المغربي محمد القزاز، حاضرون بالجزائر على غرار الحكام الأفارقة الذين اختارتهم لجنة تحكيم "الكاف" لإدارة مباريات "شان الجزائر"، ولم نسمع بانزعاج "الكاف" أو صوت مسؤول منها يطالب بفتح المجال الجوي لتسهيل وصول الحكام المغاربة إلى الجزائر، أو اشتراط نقلهم على متن "طائرة صاحبة السيادة"، لأن "الكاف" أخذت في الحسبان الاعتبارات السياسية والوضع الراهن، وأعدت مسبقا مخطط رحلة مغايرا للحكام المغاربة، وقد سجلوا حضورهم دون أي مشكل، ولم "يتعذّر عليهم" الوصول إلى الجزائر.

وفي الوقت الذي يطلب فيه المغرب استضافة الأفارقة في "كان 2025" ثم لا يحترم الأفارقة في "شان 2022"، فإنه بذلك، من حيث يَدري ويُدرك ويعِي، أكبر الدول التي تصر على جعل "الكاف" تحيد عن موقف الحياد السياسي، من خلال الإصرار على "تسييس" كرة القدم الإفريقية عنوة، رغم أن "الكاف" وحتى "الفيفا" اقتنعتا بأن ذريعة المغرب باطلة، فقد قطعت قائمة منتخب تحت الـ23 عاما الشك باليقين بأن المغرب لم يكُن يستعد للمشاركة في "شان الجزائر"، بل اختصر استعداداته في حبك سيناريو "تعذّر المشاركة"، وجاء "الإخراج" في مطار الرباط سيئا للغاية.

وما لم يقله المغرب أن قائمة "الأولمبيين" المقرر إشراكهم في "الشان" ضمت أبرز العناصر، قبل تسريحها وإعلان وقف المعسكر التحضيري، ليتم دون سابق إنذار إعادة المنتخب إلى مركز التحضيرات، لكن ليس بنفس اللاعبين، فقد تم اختيار العناصر البديلة لأندية الدوري المغربي، التي لا يملك بعضها المستوى الدولي، والسبب في ذلك أن نية التنقل إلى الجزائر كانت غائبة أصلا، لأن المطلوب في سيناريو المطار، والقول إن المنتخب المغربي ينتظر الترخيص للخطوط الملكية المغربية للرحلة من الرباط إلى قسنطينة، هو لبس ثوب الضحية وليس ثوب البطل الذي سيدافع عن لقبه.

قانون "الكاف" الذي يتحدث عنه المغرب ويحتمي به هو مَن داسه، فالمادة 81 من قانون "الشان" تفرض، وجوبا، على الاتحادات إشراك أبرز لاعبي الدوريات المحلية لتفادي العقوبة، بينما أعلن المغرب رسميا إشراك لاعبين دون 23 عاما بحجة "حلّ المنتخب المحلي"، بما يؤكد صراحة عدم الاعتماد على أبرز اللاعبين في الدوري المغربي، منهم حتما مَن يتجاوز سنهم 23 عاما، خاصة أن الأندية المغربية انتفضت ضد الاتحاد المغربي بعد توقيف البطولة شهراً خلال المونديال القطري، في حين "نسِيَ" لقجع أو تناسى بأنه يُمكن حل المنتخب المحلي، لكن لا يمكن "حل اللاعب المحلي"، بما يجعل حجته باطلة أيضا، وقرار إشراك الأولمبيين مخالفا لقانون "الشان"، مثلما تؤكده المادة 80 من قانون "الشان" من أن الانسحاب من البطولة قبل 20 يوما من انطلاقها يعرض الاتحادية المعنية إلى غرامة بقيمة 150 ألف دولار، والحرمان من المشاركة في النسختين المقبلتين، إلا في حالة الظروف القاهرة التي تحددها لجنة تنظيم "الكاف" وليس اتحادية فوزي لقجع.

بقِي على فوزي لقجع مواجهة الرأي العام المغربي وإقناعه بذريعة "الطائرة صاحبة السيادة"، حين يحين موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالجزائر شهر أفريل المقبل، وهي بطولة مؤهلة إلى المونديال للفئة العمرية نفسها، في ظل غلق المجال الجوي وعدم السماح بتحليق الطائرة المغربية الناقل "الرسمي" للاتحاد المغربي.. فهل سيحضر المنتخب المغربي ويلعب حظوظه؟ أم أنه سيغيب ويرهن حظوظه ويضع "شبانا" من أجيال مقبلة لفئة تحت 17 عاما أمام عقوبة الحرمان من المشاركة؟ لأن وجه الاختلاف بين "كان" تحت 17 عاما و "الشان": أن الأولى مستمرة، والثانية يبدو أن طبعتها السابعة ستكون الأخيرة، نظرا لأن "الكاف" لم تعلن حتى الآن من ينال تنظيمها المقبل، ومن ثَمَّ فإن عقوبة الحرمان من المشاركة في "الشان" في نسختين مقبلتين ستكون فاقدة للمعنى، ما يفسّر غياب المغرب المبرمج.