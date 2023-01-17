تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية

يرتقب يومي الأربعاء و الخميس تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات الشمالية من الوطن التي يتجاوز علوها 700 و 800 متر، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وقد وضعت ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وتيارت وسعيدة في مستوى يقظة "برتقالي"، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة 12سا إلى غاية يوم الخميس على الساعة 12سا، حسب ذات المصدر.

وخلال مدة صلاحية هذه النشرية، سيتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و 20 سنتيمتر.

كما تم وضع ولايات النعامة والبيض والأغواط والجلفة في مستوى يقظة "برتقالي"

وذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة 18سا إلى غاية يوم الخميس على الساعة 9 سا، يضيف البيان.

وخلال مدة صلاحية هذه النشرية، سيتراوح سمك الثلوج ما بين 05 و 10 سنتيمتر.