المجلس الشعبي الوطني يحقق

كلف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النواب للقيام ببعثة استعلامية مهمتها الوقوف على أسباب نقص إنتاج مادة الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من ولايات الوطن.

وحسب ما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني فإن هذه البعثة الاستعلامية ستتابع عن قرب المشاكل التي تواجه المنتجين في هذه الشعبة الهامة وذلك من أجل اقتراح ما تتوصل إليه حلول ملموسة عقب المعاينة التي ستجريها خلال زيارتها للولايات المعنية.

وأضاف البيان "تنقسم هذه البعثة الاستعلامية إلى فوجين، يقود الأول منهما نائب رئيس المجلس علال بوثلجة وسيتوجه إلى ولاية سوق أهراس، بينما سيتوجه الفوج الثاني بقيادة النائب جدو رابح، إلى ولاية سيدي بلعباس .. وعقب إتمام العمل الاستعلامي في هاتين الولايتين، سيتوحد الفوجان لمواصلة العمل الاستعلامي بولاية عين الدفلى".

وتتشكل هذه البعثة الاستعلامية، التي ستنطلق في مهمتها يوم الأحد 22 جانفي الجاري، من رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، علي بن سبقاق وكذا النواب ربيع عبد الحق، زغيمي حمزة، سميرة مخلوفي، ڨرزو بلخير، بن شكور كريم.