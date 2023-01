Des chutes de neige sur les reliefs du Nord du pays

Des chutes de neige affecteront, mercredi et jeudi, les reliefs du Nord du pays dépassant les 700 et 800 mètres d'altitude, indique mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM).

Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tiaret et Saida sont placées en vigilance "orange" de mercredi à 12h00 jusqu'à jeudi à 12h00, précise le BMS.

Durant la période de validité de ce bulletin, l'épaisseur de la neige oscillera entre 10 et 20 cm.

Les wilayas de Naama, El Bayadh, Laghouat et Djelfa sont également placées en vigilance "orange" du mercredi à 18h00 jusqu'à jeudi à 09h00, ajoute la même source.

Durant la période de validité de ce bulletin, l'épaisseur de la neige est estimée entre 05 et 10 cm.