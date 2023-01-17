الحماية المدنية تحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء،إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر وذلك تبعا للنشرية الجوية المتعلقة بتساقط الثلوج في المناطق الشمالية للوطن، لتفادي وقوع حوادث باتباع جملة من الإرشادات.

وفي هذا الشأن، دعيت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى إتباع جملة من الإرشادات والنصائح على غرار التحقق من شفرات ماسحات الزجاج الأمامي وكذا التأكد من أن خزان الماء الماسح للزجاج ممتلئ, إضافة إلى تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي والمصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم إلى جانب مراقبة حالة الإطارات وضغطها بما في ذلك عجلة الغيار.

كما دعت ذات المصالح، إلى التزود بالوقود قبل رحلة طويلة، مع ضرورة مراعاة السرعة، خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج، مشيرة إلى أهمية توفر بعض معدات بالمركبات منها علبة الإسعافات الأولية، الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، قفازات، ماسحة للنوافذ وإزالة الجليد، مصباح يدوي، سترة الأمان ومثلث الإشارات.