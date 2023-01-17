وفد منتخب النيجر يحل بوهران

وصلت، مساء اليوم الثلاثاء، بعثة النيجر إلى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من أجل المشاركة في الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وحظي الوفد باستقبال رسمي في القاعة الشرفية للمطار بحضور مسؤولين في الولاية ورئيس لجنة التنظيم في منطقة وهران.

وسيدخل منتخب النيجر المنافسة هذا الجمعة عندما يواجه نظيره الكونغولي بملعب ميلود هدفي بوهران، علما أنه كان معفى من الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي أقيمت، أمس الإثنين، وشهدت فوز الكاميرون على الكونغو بهدف دون مقابل.

وسيكون الوفد الموريتاني آخر الملتحقين بالجزائر، حيث سيحل بمطار أحمد بن بلة الدولي على الساعة الحادية عشر ليلا.