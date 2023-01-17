تطورات جريمة قتل طفل بالجلفة

أودعت محكمة الجلفة اليوم الثلاثاء رهن الحبس المؤقت متهمين اثنين في جريمة قتل وقعت في 29 أكتوبر 2021 راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر ست (6) سنوات، بعد أن أفضت التحقيقات المعمقة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة تحت الإشراف المباشر لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، إلى التعرف عليهما، حسب بيان لذات المحكمة.

وأوضح البيان أن " عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء الجنسي التي تعرض لها القاصر عبد الوهاب عمر الفاروق البالغ من العمر 6 سنوات في 29 أكتوبر 2021،تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام بما تم التوصل إليه في ذات القضية".

وواصل البيان أن "التحريات المعمقة أفضت إلى التوصل للفاعلين ويتعلق الأمر بالقاصرين ( ا.ل) البالغ من العمر 17 سنة، و( غ.أ) البالغ من العمر 16 سنة، حيث بعد قيام القاصر (ا.ل) بتسليم نفسه للمصالح الأمنية بتاريخ 14 يناير الجاري، تم سماعه بحضور وكيل الجمهورية واعترف بقيامه رفقة القاصر (غ.أ) بقتل الضحية والتخلص من جثته بأحد المنازل المهجورة بذات القرية التي يقيمون فيها ببلدية الجلفة".

وأشار البيان إلى "إعادة تمثيل الجريمة بحضور وكيل الجمهورية والتوصل إلى تطابق تصريحات القاصر ( ا.ل) مع المعاينات التي تم إجراؤها بتاريخ الوقائع، وكذا تقرير تشريح الجثة المحرر من طرف الطبيب الشرعي".

وإثر ذلك، تم اليوم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الجلفة ومتابعتهما عن جناية "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد"، وجناية "الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر لم يكمل 16 سنة"، طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للبيان.