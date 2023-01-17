"شان" 2022: ليبيا أول المغادرين

بات المنتخب الليبي أول المغادرين لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعد هزيمة مفاجئة أمام نظيره الموزمبيقي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية عن المجموعة الأولى.

وتمتع الجمهور الحاضر بملعب نيلسون مانديلا بمواجهة مثيرة حسمتها "الأفاعي السوداء" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم تقدم المنتخب الليبي، المدعم بتشجيعات الجمهور الجزائري، في الشوط الأول بهدف مقابل صفر، حقق الموزمبيقيون "ريمونتادا" مثيرة في النصف الثاني من المواجهة.

هذه النتيجة السلبية الثانية تقصي "فرسان المتوسط"، رسميا، من المنافسة بعد هزيمة أولى ضد "الخضر"، فيما يتواجد المنتخب الموزمبيقي في أحسن رواق لحسم إحدى بطاقات التأهل عن هذه المجموعة بعدما رفع رصيده إلى النقطة الرابعة.