CHAN-2022: La Libye, la première sélection éliminée

La sélection lybienne de football a essuyé, ce mardi, une défaite face au Mozambique au score de 3/2 dans le cadre de la 3ème journée du groupe 1, ce qui fait que la libye soit la première sélection qui soit éliminée de ce tournoi.

Les hommes de Corentin Martins ont beaucoup déçu en se faisant renverser par le Mozambique (2-3) ce mardi au Stade Nelson Mandela et ils se retrouvent déjà éliminés à l’issue de la 2e journée du groupe A.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Chevaliers de la Méditerranée, rapidement en tête après un but contre son camp de Francsco Muchanga (0-1, 23e).

Et les Libyens pensaient tenir leur succès… jusqu’au dernier quart d’heure. Moment choisi par Melque Alexandre pour égaliser d’une superbe frappe lointaine (1-1, 74e).

Dans la foulée, Feliciano Joao Jone a donné l’avantage aux Mambas de la tête sur corner (2-1, 80e), avant le coup de grâce signé Lau King (3-1, 84e).

La réduction du score libyenne d’Anias Saltou durant le temps additionnel n’aura rien changé (3-2, 90e+3).