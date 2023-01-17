"فرص الجزائر في احتضان كأس إفريقيا تتعزز"

أكد المدافع الدولي التونسي السابق، كريم حقي اليوم الثلاثاء، أن الجزائر كشفت عن قدرات تنظيمية كبيرة بمناسبة احتضانها الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم "شان-2022".

وأفاد كريم حقي في تصريح لـ "وأج" : "سجلت إنطباعا جيدا بخصوص الصورة العامة التي أعطتها الجزائر خلال هذه البطولة الإفريقية للمحليين خاصة من ناحية التنظيم وعلى مستوى الملاعب والفنادق و المطار والنقل، حيث لاحظت تغييرا إيجابيا خاصة وأنني لم أزر الجزائر منذ مدة ".

ويتواجد كل من كريم حقي وونجم منتخب غانا الأسبق اساموا جيان بالجزائر إثر دعوتهم من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، لحضور فعاليات الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بالجزائر.

وأضاف المدافع التونسي السابق لنادي هانوفر): القدرات الهائلة التي أظهرتها الجزائر أمر نفتخر به كعرب فالظاهر أن دولة الجزائر تعمل على تحسين البنية التحتية و المنشآت الرياضية عبر الاعتماد على الشباب وهو ما سيعكس صورة جميلة عن البلد وسيعود عليها بالفائدة من ناحية السياحة ومجالات أخرى".

وشدد المدافع الدولي التونسي السابق على أن نجاح الجزائر في التنظيم المتميز للنسخة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، سيعزز حظوظها لاحتضان كأس أمم إفريقيا-2025.

وقال حقي: "بالطبع الجزائر قادرة على احتضان موعد كأس أمم إفريقيا-2025 بالنظر إلى الإمكانيات التي وفرتها لدورة شان-2022 ونجاحها باقتدار تنظيميا".