"الخضر" في ربع النهائي

حسم المنتخب الوطني تأهله إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعدما تجاوز نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف دون مقابل في إطار مقابلات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويدين "الخضر" إلى المهاجم أيمن محيوص الذي حرر آلاف الأنصار المتواجدين بملعب نيلسون مانديلا بهدف في الدقيقة 51، بعد مقابلة صعبة أمام منافس إثيوبي أبان عن مستوى لابأس به.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن الموزمبيق (4 نقاط)، فيما تتواجد إثيوبيا في المركز الثالث (نقطة واحدة) وتتذيل ليبيا بدون نقاط.

ورغم تحقيقهم فوزين متتاليين لم يقنع أشبال بوقرة من ناحية الأداء حيث يبقى العقم الهجومي هاجس الطاقم الفني في الأدوار المتقدمة من البطولة.

وسيخوض "الخضر المواجهة القادمة دون ضغط، هذا السبت، بنفس الملعب أمام الموزمبيق، ومن المرجح أن يمنح الناخب الوطني الفرصة للبدلاء.

تفاصيل المواجهة:

* نهاية المواجهة بفوز المنتخب الوطني بهدف دون مقابل، ويصبح أول منتخب يحجز بطاقة الدور الثاني

الدقيقة 90+3: دخول رضواني في مكان مزيان

الدقيقة 90+1: قندوز ينقذ المنتخب الوطني من هدف محقق بعدما وجد نفسه وجها لوجه مع مهاجم المنافس

الدقيقة 89: هجمة مرتدة للمنتخب الوطني عن طريق بايزيد يمرر نحو مزيان لكنه لم يحسن التصرف

الدقيقة 85: توغل جديد من المتألق مزيان يوزع واللاعب الإثيوبي كاد يسجل هدفا ضد مرماه

الدقيقة 78: تسديدة رائعة لمزيان والحارس يتدخل ببراعة

الدقيقة 76: تغييران جديدان .. بعوش وبلخير في مكان لعوافي وقندوسي

الدقيقة 75: توزيعة في العمق .. رأسية البديل بايزيد تمر عالية عن مرمى المنافس

الدقيقة 70: تغييران للمنتخب الوطني .. غزالة وبايزيد في مكان عبد اللاوي ومحيوص

الدقيقة 69: كداد يرتكب خطأ فادح عند إرجاع الكرة للحارس .. قندوز يتدخل في آخر لحظة قبل المهاجم الإثيوبي

الدقيقة 68: توزيعة بلخيثر تجد رأسية محيوص لكنها تمر جانبية

الدقيقة 65: المنتخب الإثيوبي يخرج من منطقته في ظل تراجع "الخضر" إلى الخلف

الدقيقة 61: صعبة للمنافس داخل منطقة الجزاء .. عبد اللاوي يبعد الخطر

الدقيقة 54: فرصتين متتاليتين للمنتخب الوطني عن طريق محيوص وبلخيثر

* الهدف جاء بعد تنفيذ ركنية .. محيوص يستقبل الكرة داخل منطقة الجزاء ويسكنها في الشباك بالقدم اليمنى

الدقيقة 51: غوووول .. محيوص يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني

الدقيقة 49: توغل رائع للعوافي يوزع داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة مزيان جانبية

الدقيقة 47: توغل للمهاجم محيوص .. يسدد لكن الكرة تصدم بالقائم وتخرج إلى ضربة مرمى

* انطلاق الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 45: توزيعة رائعة لمزيان .. رأسية قندوسي بين أحضان الحارس

الدقيقة 42: القائد عبد اللاوي يسقط على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 40: خطيرة للإثيوبيين .. توغل للمهاجم داخل منطقة الجزاء يسدد وقندوز يخرجها للركنية

الدقيقة 37: دربكة في منطقة المنتخب الإثيوبي .. تصل إلى كداد برأسية لكنها ضعيفة

الدقيقة 35: تراجع آداء المنتخب الوطني

الدقيقة 32:في لقطة طريفة .. ميريزيق يصطدم بمدرب الفريق المنافس على خط التماس

الدقيقة 27: خطأ فادح من دراوي في وسط الميدان .. المنتخب الإثيوبي يسترجع الكرة والتسديدة بعيدة

الدقيقة 22: تسديدة جديدة لقندوسي من خارج منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب

الدقيقة 13: توغل رائع لمزيان .. يوزع والحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 10: سيطرة طفيفة للمنتخب الوطني

الدقيقة 5: توزيعة رائعة من لعوافي لكنها لم تجد من يضعها في الشباك

الدقيقة 3: المنتخب الوطني يرد .. تسديدة قندوسي لم تمر بعيدة عن مرمى الاثيوبيين

الدقيقة 2: أول فرصة في المواجهة للضيوف .. تسديدة بين أحضان قندوز

* بداية المواجهة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين.

* اختار الناخب الوطني، مجيد بوقرة الدخول بتكتيك مغاير عن المواجهة الأولى ضد ليبيا (4-3-3)، حيث سيدخل "الخضر" بخطة 3-5-2 بتغيير وحيد هو المدافع المحور شعيب كداد في مكان جناح شبيبة الساورة لحمري.

التشكيلة الأساسية: قندوز – كداد – بلعيد – عبد اللاوي – بلخيثر – لعوافي – قندوسي – ميريزيق – دراوي – محيوص – مزيان.

* يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني مقابلاته في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقامة حاليا في الجزائر.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة المنتخب الإثيوبي على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا.