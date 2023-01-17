مباشر: الجزائر - إثيوبيا

الدقيقة 37: دربكة في منطقة المنتخب الإثيوبي .. تصل إلى كداد برأسية لكنها ضعيفة

الدقيقة 35: تراجع آداء المنتخب الوطني

الدقيقة 32:في لقطة طريفة .. ميريزيق يصطدم بمدرب الفريق المنافس على خط التماس

الدقيقة 27: خطأ فادح من دراوي في وسط الميدان .. المنتخب الإثيوبي يسترجع الكرة والتسديدة بعيدة

الدقيقة 22: تسديدة جديدة لقندوسي من خارج منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب

الدقيقة 13: توغل رائع لمزيان .. يوزع والحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 10: سيطرة طفيفة للمنتخب الوطني

الدقيقة 5: توزيعة رائعة من لعوافي لكنها لم تجد من يضعها في الشباك

الدقيقة 3: المنتخب الوطني يرد .. تسديدة قندوسي لم تمر بعيدة عن مرمى الاثيوبيين

الدقيقة 2: أول فرصة في المواجهة للضيوف .. تسديدة في احضان قندوز

* بداية المواجهة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين.

* اختار الناخب الوطني، مجيد بوقرة الدخول بتكتيك مغاير عن المواجهة الأولى ضد ليبيا (4-3-3)، حيث سيدخل "الخضر" بخطة 3-5-2 بتغيير وحيد هو المدافع المحور شعيب كداد في مكان جناح شبيبة الساورة لحمري.

التشكيلة الأساسية: قندوز – كداد – بلعيد – عبد اللاوي – بلخيثر – لعوافي – قندوسي – ميريزيق – دراوي – محيوص – مزيان.

* يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني مقابلاته في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقامة حاليا في الجزائر.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة المنتخب الإثيوبي على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا.