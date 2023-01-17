الترخيص باستيراد الدجاج البيوض

قررت الحكومة، الثلاثاء، الترخيص للمتعاملين المختصين في إنتاج مادة البيض، باستيراد الدجاج البيوض من الخارج بنسبة ستين من المائة لتغطية حجم الاستهلاك الوطني.

وأسفر الاجتماع بين مدير الإنتاج الفلاحي بمهنيي المجلس الوطني لإنتاج اللحوم البيضاء وتربية الدواجن بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إعادة تفعيل دفتر الشروط القاضي باستيراد الدجاج البيوض من الخارج.

هذا القرار جاء بعدما سجُل انخفاض في وفرة هذا النوع من الثروة الحيوانية وأثره السلبي المترتب على الأسعار وعلى القدرة الشرائية.

كما يأتي في سياق حملة واسعة يقودها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة البيض إزاء ارتفاع أسعاره.