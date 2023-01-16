اتفاق مغربي-إسرائيلي لتوسيع التعاون العسكري

اتفقت الحكومة المغربية مع "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، على توسيع التعاون العسكري بين الطرفين أكثر، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وتداولت وسائل إعلامية مغربية بيانا للقوات المسلحة المغربية، كشف عن مجريات اجتماع تم بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفاروق بلخير ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم.

ويتعلق الأمر بالاجتماع الأول للجنة التعاون المغربي-الإسرائيلي في مجال الدفاع ، حيث تطرق الطرفان إلى مختلف مجالات التعاون العسكري بينهما.



واتفق الطرفان على "تعزيز التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية".