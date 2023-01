" Isura.tv" plateforme de streaming en tamazight

Le spécialiste du doublage de films en tamazight, samir ait belkacem vient d'annoncer sur sa page le "lancement de la première plateforme de streaming dédiée à la diffusion de contenu cinématographique en langue amazigh".

C'est une plateforme de streaming innovante dédiée au cinéma amazigh ( https//isura.tv), conçue pour être conviviale et accessible, permettant aux téléspectateurs de trouver et de regarder facilement des films, dans le confort de leur foyer.

Elle propose une variété de produits cinématographiques doublés en berbère et/ou créés par des cinéastes du monde artistique amazigh. En outre, de documentaires, des émissions et des entretiens avec les professionnels du cinéma.

un excellent moyen pour les cinéastes berbères d'atteindre un public plus large et de mieux faire connaître leur travail et une occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux films-séries et d'explorer la richesse de la culture cinématographique amazigh, de la soutenir et l’enrichir.

Samir ait belkacem recependiaire du dernier prix du président de la république sur l'innovation technologique pour tamazight ajoute " cette plate-forme est conçue pour rendre l'expérience utilisateur attractive et conviviale et offre une expérience de streaming vidéo en haute définition (HD et Full HD), avec une variété de fonctionnalités pour améliorer l'expérience de visionnage."

L’interface d’utilisation est multilingue selon les préférences de l'utilisateur néanmoins la langue de diffusion est le tamazight avec toute sa richesse ce qui permettra aux utilisateurs d'en apprendre davantage sur leur culture amazigh et de mieux comprendre la langue. De plus, cela encourage une production de contenus variés et à explorer de nouveaux sujets et thèmes.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de contenu, y compris des films, des émissions de télévision, des documentaires, des concerts et des événements sportifs. Les utilisateurs peuvent également rechercher des contenus spécifiques et les ajouter à leur liste de lecture personnelle.

Isura.tv offre également des recommandations personnalisées adaptées sur les préférences des utilisateurs.

Isura.tv est une plateforme sécurisée et fiable. Elle offre également une assistance clientèle permanente, pour répondre à toutes les questions et préoccupations .

L'accès à la plateforme se fera par abonnement est un atout important pour encourager la productivité cinématographique en langue amazigh. Cela encourage les producteurs à produire des contenus de qualité, car ils sauront que leurs œuvres seront vues et appréciées par un public exigeant.

Pour ceux de l'étranger ils peuvent se souscrire simplement avec leur carte de crédit et pour ceux d'Algérie, leur accès sera autorisé par des carte à gratter avec code.

Les applications androïdes et iOS sont en cours finalisation .

Une première version écran pc et TV cast (version 1.0) d'isura sera lancer officiellement le : 11 FÉVRIER 2023

Il invite tous les producteurs, réalisateurs, et créateurs de contenu artistiques du monde de l'art à les rejoindre dans cette initiative unique.

Le slogan de la plate forme est " où que vous êtes, où que vous allez .... Anida tellam, anida teddam"