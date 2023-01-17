بوقرة : اللاعبون كانوا ملتزمين تكتيكيا

قال مدرب المنتخب المحلي ، سهرة الثلاثاء ،مجيد بوقرة إنه أحب الالتزام التكتيكي لدى لاعبيه خلال مباراة إيثيوبيا.

وخلال الندوة التي نشطها عقب انتهاء المباراة قال صرح الماجيك قائلا :" اللعب كان متثاقلا قليلا و كان ثمة نقص في الحيوية لكلا الفريقين".

وأضاف المتحدث بالقول : " لكن ما أحببته هو التزام اللاعبين تكتيكيا ، لقد احترموا التوجيهات ، وغلب على الشوط الثاني الهجمات المرتدة ، هناك دوما أشياء لتحسينها ولكن المعنويات كانت عالية برافو لللاعبين".

الماجيك أبدى حماسته وتطلعاته في المباراة القادمة قائلا : "لم ينتهي الأمر ، لقد تأهلنا ، لكننا لسنا الأوائل بعد ، لهذا يجب التعويض والاستعداد من اجل المباراة القادمة".