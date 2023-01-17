توقع استقطاب 24 ألف زائر للمعرض الوطني للفلاحة

تحتضن ولاية وهران، المعرض الوطني للفلاحة في طبعته السادسة، من 18 إلى21 جانفي، وذلك بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد.

أكد منظم المعرض، سالم رابية لـ "الخبر" أنه من المنتظر استقطاب أكثر من 24 الف زائر من فلاحين، مستثمرين، مهنيين، ومختصين وخبراء في القطاع الفلاحي.

وأضاف ان المعرض فرصة واعدة لتوقيع عدة اتفاقيات شراكة واستثمار في الجزائر، من خلال مشاركة حوالي 50 عارض.

من جهته أكد ممثل شركة "ماق متاقري" للعتاد الفلاحي محمد عيلان أن مؤسستهم استطاعت توفير عتاد ملائم تماشيا مع متطلبات استصلاح الأراضي ذات المساحات الكبرى، خاصة في ولايات الجنوب، سيما ما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية، إلى جانب العتاد الخاص بالمعالحة الفلاحية مع تقديم أحدث التكنولوجيات في المجال الفلاحي.

وأضاف أن المعرض يعتبر فرصة للفلاحين والمستثمرين للاستفادة من عروض التخفيضات على جميع العتاد الفلاحي.

الجدير بالذكر أن المعرض سيشهد عرض العديد من المنتجات للاستخدام الفلاحية، من الآلات واللوازم والمعدات، الصناعة الغذائية، والري والموارد المائية، التحويل والتغليف والتبريد، تربية الدواجن والمواشي والأبقار وغيرها.