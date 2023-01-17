البويرة: ثلاثة قتلى و11 جريحا في انقلاب حافلة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الأربعاء بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها ممثلة في وحدة القطاع جباحية مدعمة بكل من وحدات القطاع عمر والثانويتين للقادرية والأخضرية والرئيسية، تدخلت هذا الأربعاء في تمام الساعة الثالثة صباحا وخمس عشرة دقيقة (03:15) من أجل حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب باتجاه الجزائر وبالتحديد بمنطقة بلحناش التابعة إقليميا لبلدية الجباحية.

الحادث المروري المميت الذي نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس ـ الجزائر العاصمة، خلف ثلاث وفيات وإصابة أحد عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية وهي نفس المؤسسة الاستشفائية التي حولت إليه جثث الموتى. وأضافت الحماية المدنية بأن عملية الإسعاف تمت بحضور والي ولاية البويرة الذي عاين بمستشفى الأخضرية ظروف إسعاف الجرحى وحالتهم الصحية برفقة مدير الحماية المدنية.