تذبذب في توزيع الماء الشروب في بلديات العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر "سيال" مساء أمس الثلاثاء عن التوقيف الكلي لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة بسبب تعكر مياه البحر الناجم عن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ومن أجل عدم المساس بجودة المياه المحلاة المنتجة في المحطة.

وأوضحت "سيال" في إشعار لها عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن هذا التوقف سيتسبب في تذبذب بعملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات الغربية والساحلية للجزائر العاصمة.

وأضافت "سيال" إن البلديات التي ستشهد تذبذبا هي المدينة الجديدة سيدي عبد الله، سطاوالي، عين البنيان، الشراقة (منطقة بوشاوي)، الحمامات، المعالمة، زرالدة والسويدانية (منطقة بلوطة).

كما أن هذا النقص المعتبر في إنتاج المياه الشروب سيؤدي إلى تأخير برنامج التوزيع على مستوى بلديات ولاية تيبازة وهي القليعة، فوكة، دواودة، حطاطبة، بوهارون، خميستي، عين تاقورايت، بوسماعيل، تيبازة، سيدي راشد وبوركيكة.

وأضافت "سيال" بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيكون عند تحسن جودة مياه البحر.