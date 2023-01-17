أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع التفاؤل برفع القيود الصارمة التي تفرضها الصين على كورونا، سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.72 بالمائة، إلى 86.54 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فيفري الداخل بنسبة 0.90 بالمائة، إلى 80.90 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع وسط آمال بانتعاش الطلب.