فتح تخصصات تكوينية هامة في فيفري

أعلن مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مولود بولعوينات، اليوم الأربعاء، عن تنظيم صالون الابتكار وفتح تخصصات تكوينية هامة في شهر فيفري القادم.

وأشار بولعوينات في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح"، إلى استعدادات حثيثة لإقامة صالون الابتكار أواخر فيفري القادم، وقال إنّ الحدث سيغطي اختراعات جميع ناشطي مؤسسات التكوين.

وبرسم دورة فيفري 2023، أفاد ذات المتحدث أنه "يجري التحضير لفتح تخصصات هامة في تحلية المياه عبر المدن المطلة على السواحل، كما أنّ التفكير جارٍ في تطوير التخصصات المتصلة بالأمن الغذائي".

ونوّه بولعوينات إلى إبرام مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية للتكوين مع مؤسسة "فيات" الجزائر في مختلف مجالات صناعة السيارات، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثانية مع مؤسسة "رونو" الجزائر، إضافة إلى مذكّرة تفاهم مع مؤسسة "بيجو ستروان"، ناهيك عن اتفاقية مع "جي تي زاد" الألمانية للإسهام في التكوين.

وأبرز مدير التعليم والتكوين، الاهتمام بصناعة السفن ومنظومة الصيد، والانفتاح على المقاولاتية، من خلال إنشاء دار للمرافقة عبر الولايات لمساعدة الخرّيجين على إنشاء مؤسسات.

وفي مقابل تأكيده أنّ الاهتمام لا يزال مستمراً بالحرف اليدوية، سجّل المتحدث ذاته وجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس عبر الوطن وفي كافة المجالات، والعمل على تحسين مستويات العمال والأساتذة، لإنتاج يد عاملة مؤهلة.

وانتهى بولعوينات إلى أنّ منظومة التكوين والتعليم المهنيين تنتج 300 ألف خريج سنوياً، مركّزاً على أهمية مساهمة المؤسسات الاقتصادية في عموم عمليات التكوين.