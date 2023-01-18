وفاة وثلاثة جرحى في حادث مرور ببومرداس

توفي شخص وأصيب ثلاثة أخرون في حادث مرور قع صبيحة اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 05 في محوره العابر لإقليم بلدية تيجلابين بولاية بومرداس.

وأكدت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في منشور لها، أن إسعافات الوحدة الرئيسية لولاية بومرداس تدخلت صباح هذا الأربعاء لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وثلاث سيارات على مستوى طريق الوطني رقم 05 بمنطقة تيجلابين.

وأضاف نفس المصدر بأن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 47 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و74 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى الثنية.