ماجر.. نقطة سوداء في ليلة احتفالية

تأهل المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين عقب فوزه على نظيره الإثيوبي بنتيجة هدف لصفر.

وعرفت أطوار المواجهة، موقفا لا يمت بأي صلة بالأخلاق والمبادئ في عالم كرة القدم التي تتبرأ من هذه التصرفات المخزية بالرغم من كل الاختلافات.

ففي الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، التقطت عدسات كاميرات إخراج المباراة صورة للأسطورة الجزائرية رابح ماجر الذي كان يتابع اللقاء من على المدرجات كضيف شرف، وظهرت على الشاشة العملاقة الموجودة على الملعب، لكن البعض من الجماهير التي كانت حاضرة هناك قابلت المشهد بالتصفير على اللاعب والمدرب الدولي الأسبق.

هذه الخرجة التي لا تشرف الكرة الجزائرية على الإطلاق، تفاعل معها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة وأجمعوا على أن هذه بطاقة صفراء لكل من أطلق صافرة استهجان لرجل يعترف به في الخارج قبل الداخل، ولحسن الحظ أن التاريخ يشهد والأرشيف يسجل.

" الفايسبوكيون"، طالبوا بعدم الخلط بين مصطفى ماجر صاحب العقب الذهبي وماجر الذي فشل في تجربته مع المنتخب الجزائري، لأن لكل مقام مقال.

الأمر لم يتوقف هنا فقط بل طالب العديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة رّد الاعتبار لماجر الذي يكون قد أصيب بحرج كبير جرّاء ما حدث وهو الذي كان وسط العديد من أساطرة كرة القدم العربية والإفريقية.

ختاما ليس هكذا نطالب باحتضان أحداث كروية قارية مستقبلا، فالرياضة أخلاق أو لا تكون، وكرة القدم في الغالب تمنح حتى في الدقيقة الأخيرة العرفان ولا ترضى بالنكران أبدا.