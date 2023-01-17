الشان: أول تعليق لمدّان على حادثة ماجر

علّق الدولي الجزائري الأسبق في صفوف المنتخب الجزائري، حكيم مدّان عما حدث لزميله الأسطورة رابح ماجر خلال مواجهة الجزائر ضد إثيوبيا بملعب " نيلسون مانديلا"، عندما تعرض لصافرات استهجان أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدّان مدير موقع لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين:" باسمي الخاص وكمسؤول في اللجنة المحلية لتنظيم الشان أريد أن أعبر عن تضامني المطلق مع الأسطورة رابح ماجر ". وأضاف:" معاملته بتلك الطريقة أمر مؤسف ومحزن ومؤلم، ماجر كان يضع مصلحة المنتخب قبل مشواره الاحترافي ".

وعاد مدّان الذي شغل في وقت سابق منصب مناجير عام للمنتخب الوطني سرد بعض خصال مصطفى ماجر موضحا:" أشهد بأنه كان أول من يصل إلى معسكر المنتخب في وقت لم تكن هناك تواريخ الفيفا، التزامه الكامل مع المنتخب سبب له مشاكل كبيرة مع أرتور جورج ورئيس نادي بورتو".

ولم ينس مدان بداياته مع " الخضر" التي كانت بحضور ماجر وأردف:" سأحتفظ دائما بالطريقة التي دعمني بها عند بداياتي مع المنتخب، قبل أن يكون أسطورة في كرة القدم، رابح ماجر إنسان رائع وطيب وهذه شهادة كل من تعامل معه".

ويبدو أن ما حدث لماجر أثّر على مدان الذي تمنى أنه لو يتم عرض صور وفيديوهات لصاحب العقب الذهبي، قبل المباريات حتى يعرف هذا الجيل قيمته وقيمة كل ما قدمه للمنتخب والجزائر. وختم:" ماجر الذي كتب التاريخ كأول لاعب جزائري وثاني إفريقي يتوج برابطة أبطال أوروبا، بهدف صار علامة مسجلة باسمه كان ولازال وسيبقى مصدر إلهام لكل اللاعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم".