وزير الصناعة الصيدلانية يتباحث مع الجمعية الوطنية للصم

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، وفدا من الجمعية الوطنية للصم الجزائريين، برئاسة أحمد زخرف، حيث تم التطرق للعديد من الانشغالات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية وإلى تعزيز الاندماج المهني لهذه الفئة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الوزارة.

وجاء في البيان أنه في "إطار المرافقة والدعم المستمرين لجهود المجتمع المدني وخاصة النشاط الجمعوي لصالح المرضى، استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أمس الثلاثاء وفدا من الجمعية الوطنية للصم الجزائريين برئاسة أحمد زخرف".

وتم خلال اللقاء، حسب ما أوضحت الوزارة، طرح العديد من الانشغالات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية وكذا الاقتراحات والمبادرات التي تستطيع وزارة الصناعة الصيدلانية اتخاذها بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تعزيز الاندماج المهني للأشخاص الصم وضعاف السمع في مختلف المؤسسات الصيدلانية تحت الوصاية.

ومن أجل الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه الفئة من الأشخاص ومساهمتهم في المجتمع، ذكر المصدر ذاته أنه سيتم تنظيم نشاطات توعوية لتشجيع الأعمال الخيرية التطوعية وجمع التبرعات المالية لمختلف الجمعيات التي تدعم هذه الفئات.