الثلوج تغلق هذا الطريق

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طيقي"، بأن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق أما حركة المرور على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونن بسبب تراكم الثلوج.

وأضافت "طريقي" إنه في ولاية المدية بدأت الثلوج في التساقط بالطريق السيار شمال جنوب على مستوى بلدية بن شيكاو، مشيرة إلى وجود أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبرواقية في الميدان من أجل تحسيس مستعملي الطريق. ودعت أصحاب المركبات في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات جوية، إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيض السرعة لتجنب الانزلاق.