الإعلامي دريوة في ذمة الله

توفي الإعلامي عبد القادر دريوة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بوهران عن عمر ناهز 65 سنة إثر مرض عضال، حسبما علم لدى أقاربه.

وقد التحق الفقيد بالعمل الإعلامي سنة 1986 من خلال يومية "الجمهورية" العمومية الصادرة بوهران حيث تدرج في عدة مهام إلى أن تولى رئاسة تحرير ذات الجريدة. كما عمل عبد القادر دريوة بعد إحالته على التقاعد بعدة مؤسسات إعلامية محلية أخرها جريدة "الشباب الجزائري" التي تولى فيها منصب مسؤول النشر.

وتولى المرحوم تأطير وتكوين العديد من الصحفيين الشباب في مختلف المؤسسات الإعلامية التي اشتغل بها.

وإثر هذا المصاب، تقدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وسيوارى المرحوم الثرى ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة سيدي البشير ببلدية بئر الجير في وهران.