توقيف داعمين للإرهاب وحجز مخدرات وأسلحة

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 يناير الجاري من توقيف داعمين للإرهاب وإحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قدرت بأزيد من سبعة قناطير من الكيف المعالج، كما تم توقيف 60 تاجر مخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية التي أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني، فإن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأضافت الحصيلة إنه في سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (63) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(52.2) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت (1.35) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(72949) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (180) شخصا وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(48) مركبة و(54) مولدا كهربائيا و(71) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن، و(17.2) طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (13) شخصا وضبط (12) بندقية صيد و(03) مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(159.7) طن وكذا (1475) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (38860) لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وسوق أهراس والطارف وتبسة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (79) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (242) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.