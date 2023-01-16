شركة ايطالية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين بمقر الوزارة، الرئيس المدير العام لمجمع " أدلر " الإيطالي، سوديري أريفيرا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، مرفوقا بخبراء من المجمع، لبحث وتحديد فرص الاستثمار والشراكة.

وحسب بيان للوزارة فقد استهل زغدار هذا اللقاء بعرض أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب وكذا الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية، الجغرافية، الاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر والتي تمكنها من استقطاب أكبر المشاريع لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير للأسواق العربية والإفريقية.

وأبرز نفس المصدر رغبة الجزائر في إقامة شراكات مع الايطاليين في عديد المجالات الصناعية، الفلاحية، الطاقوية.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، أشار الوزير إلى الصناعات الغذائية، النسيجية والميكانيكية، التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة للجانبين، رابح – رابح .

ومن جانبه، أبدى سوديري أريفيرا رغبة المجمع في تجسيد مشاريع كبيرة في الجزائر ببعدها الافريقي، مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر لتحديد المشروع أو المشاريع التي يمكن أن تكون محل شراكة مربحة للجانبين الجزائري والإيطالي، كمرحلة أولى في قطاع غيار الميكانيك لمختلف أنواع السيارات، وبمرافقة تكنولوجية إلى جانب صناعة النسيج.

ويمتلك مجمع " ادلر " 100 شركة عبر 34 دولة في العالم، ويشتغل في قطاعات السيارات، الصناعات الكيماوية، الطاقة، قطاع الطيران، والصناعات الغذائية.