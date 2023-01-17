عملاق إسبانيا مهتم بخدمات بن سبعيني

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر في ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الذي ينتهي عقده مع نادية الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يفكر في ضم الدولي الجزائري بن سبعيني لاعب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإسباني يتابع بن سبعيني، الذي يلعب بشكل أساسي مع فريقه، موضحة أن بن سبعيني، الذي خاض 14 مباراة في "البوندسليغا" سجل خلالها 5 أهداف، قد جذب اهتمام كبار القارة الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أيضا، أن أتلتيكو مدريد يمتلك على الجهة اليسرى رينيلدو الذي انخفض مستواه هذا الموسم, وماريو إرموسو الذي قد يغادر إذا تلقى النادي عرضا مناسبا.