سقوط جدار يودي بحياة شخص بغليزان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مازونة في غليزان مساء هذا اليوم على مستوى حي بعلوفة بعد سقوط جدار مسكن قديم ( آيل للسقوط) على ثلاثة أشخاص كانوا بصدد إزالة جدار الإحاطة بالطابق الأول خوفا من خطر انهياره على المارة،

ولكن للأسف انهار الجدار عليهم بعد تشبعه بمياه الأمطار، مع هبوب شديد للرياح مما أودي بحياة كهل يبلغ 57 سنة متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس، وكسور بالقفص الصدري، إلى جانب ضحيتين أخريين (40 و50 سنة) أصيب الأول بجروح في الرأس والوجه و الثاني بإصابة على مستوى الكتف.

وقد تم تحويل جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى مازونة